Mistermovie.it - Mister Movie | High Potential 2 Stagione, Kaitlin Olson Annuncia l’Inizio delle Riprese e Anticipazioni

Leggi su Mistermovie.it

La serie crime di successo "" si prepara a tornare con una seconda, protagonista e produttrice della serie, ha recentemente rivelato che leinizieranno a maggio, entusiasmando i fan che attendono con ansia il ritorno di Morgan Gillory sul piccolo schermo. La prima, basata sulla serie francese HPI, ha conquistato il pubblico con una media di oltre 10 milioni di spettatori per episodio, consolidandosi come uno dei maggiori successi televisivi. Intrighi e Rivoluzioni nella NuovaIl finale della primaha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso, introducendo un avversario per Morgan potenzialmente legato al suo passato e altrettanto abile nell'usare le proprie capacità. La secondapromette di approfondire la relazione tra Morgan e Ludo, esplorando le dinamiche che hanno portato alla loro separazione.