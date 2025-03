Mistermovie.it - Mister Movie | Dopo Interstellar, Anne Hathaway in Flowervale Street ma Cambia la Data di Uscita

, figura iconica di Hollywood da oltre vent'anni, continua a reinventarsi con ruoli sempre nuovi e stimolanti. Dalla spensierata Mia Thermopolis in "Pretty Princess" al toccante ruolo premio Oscar in "Les Misérables", l'attrice ha dimostrato una versatilità sorprendente, consolidando la sua posizione nell'Olimpo cinematografico. Più recentemente, l'abbiamo vista nei panni di un'affascinante gallerista in "The Idea of You", un ruolo che ha saputo interpretare con grazia e profondità.in "":ladiL'attesa per il suo prossimo progetto, "", un'originale storia di fantascienza diretta da David Robert Mitchell (il regista di "It Follows"), è palpabile. Insieme a un cast stellare che include Ewan McGregor e i giovani talenti Maisy Stella e Christian Convery,promette di regalarci un'interpretazione indimenticabile.