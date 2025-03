Mistermovie.it - Mister Movie | Dan Bucatinsky e Kevin Dillon si Uniscono al Cast di ‘The Highest Stakes’

L'atteso thriller "TheStakes", prodotto da SP Media Group di Steven Paul, accoglie nel suodue nuovi nomi di spicco: Dan, vincitore di un Emmy per "Scandal", e, nominato agli Emmy per il suo ruolo in "Entourage". I due attori sia Dylan Walsh, Seth Green e Charlie Weber, precedentemente annunciati, per dare vita a una storia ricca di suspense e colpi di scena.Neldianche DanLa trama di "TheStakes" ruota attorno a cinque sconosciuti invitati a una partita di poker ad altissima posta. Man mano che la notte avanza, i segreti sepolti vengono a galla, rivelando che il vero obiettivo del gioco non è la vittoria, ma la sopravvivenza.interpreterà il Dr. Scott Stevens, un chirurgo talentuoso ma ansioso, con un problema di gioco d'azzardo.