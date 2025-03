Mistermovie.it - Mister Movie | Biancaneve Live-Action: Debutto tiepido su Rotten Tomatoes per il remake Disney

L'attesissimo rifacimentodi, previsto per il 2025, ha fatto il suo ingresso sucon un responso critico decisamente inferiore alle aspettative. La pellicola, che vede Rachel Zegler nei panni della protagonista e Gal Gadot in quelli della Regina Malvagia, si confronta con un'accoglienza che la colloca tra gli adattamentimeno convincenti.Un punteggio del 45% che fa discutereIl punteggio attuale su, derivante dall'analisi di 51 recensioni, si attesta su un modesto 45%, con una valutazione media di 5.4 su 10. Questo risultato pone il film al di sotto di molti altrirealizzati dalla, segnalando una potenziale sfida nel conquistare il pubblico.La trama ripercorre la narrazione tradizionale di, costretta a rifugiarsi nella foresta per sfuggire all'invidia della matrigna, trovando asilo presso sette nani.