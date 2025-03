Mistermovie.it - Mister Movie | Batgirl: Video inediti infiammano la speranza (e la delusione) dei fan

Leggi su Mistermovie.it

Un breve filmato, trapelato di recente, proveniente dal dietro le quinte di "", ha riacceso il dibattito attorno alla pellicola mai distribuita. Ilmostra una sequenza di combattimento particolarmente dinamica che coinvolge, però, la controfigura di Barbara Gordon, Emely Cartagena, e non l'attrice protagonista Leslie Grace. La coreografia delle scene ha destato grande interesse tra gli appassionati. "": un film fantasmaLa decisione di Warner Bros. Discovery, guidata da David Zaslav, di bloccare l'uscita del film, già in fase avanzata di post-produzione, ha segnato uno dei momenti più controversi del 2022 nel mondo del cinema. Le motivazioni ufficiali parlavano di scelte strategiche e benefici fiscali, ma le voci insistenti sulla presunta scarsa qualità del prodotto non hanno mai smesso di circolare.