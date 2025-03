Mistermovie.it - Mister Movie | Amici 24: Svelati i Giudici del Serale? Dopo Amadeus e Malgioglio anche Elena D’Amario

Leggi su Mistermovie.it

Si infittisce ilo attorno alla composizione della giuria deldi "24", l'attesissimo talent show di Canale 5. Mentre fervono i preparativi per la prima puntata, in programma a breve, indiscrezioni sempre più insistenti delineano un quadro sorprendente, un mix di volti noti e nuove prospettive. Verso la Prima Serata: Chi Giudicherà i Talenti?Secondo alcune fonti, tra cui l'agenzia di stampa Adnkronos, la giuria potrebbe essere composta da, celebre conduttore televisivo, Cristiano, personaggio eclettico e amato dal pubblico, edD'Amario, ballerina professionista cresciuta proprio nel vivaio di "".La possibile presenza di D'Amario rappresenterebbe un elemento di continuità e competenza nel campo della danza, un valore aggiunto per valutare le performance dei giovani talenti.