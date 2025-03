Formiche.net - Missioni internazionali, quali impieghi per i militari nel 2025. L’audizione di Iannucci

Leggi su Formiche.net

L’Italia sta rafforzando il proprio impegno militare in diversi scenari strategici, con nuovi schieramenti e iniziative operative mirate a garantire la sicurezza e la stabilità nelle aree di interesse. Nel corso di un’audizione alla Camera, il generale Giovanni Maria, comandante del Comando operativo di vertice interforze (Covi), ha presentato la Relazione analitica sulleattualmente in corso e ha illustrato gli ulteriori impegniche vedranno la partecipazione dell’Italia nel.Sul fianco orientale dell’Europa, il nostro Paese continua a ricoprire un ruolo di primo piano nella strategia della Nato. In Lettonia, il contingente italiano di circa 300 unità rimane parte di un’unità multinazionale a guida canadese, mentre in Bulgaria l’Italia mantiene il comando del battlegroup multinazionale con circa 750