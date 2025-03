Secoloditalia.it - Missili su Tel Aviv, Netanyahu apre lo scontro con lo Shin Bet e le proteste continuano

Leggi su Secoloditalia.it

Hamas torna a farsi sentire e lo fa con il linguaggio che da sempre lo caratterizza: i razzi. Le Brigate Al-Qassam, ala militare dell’organizzazione, hanno rivendicato il lancio di treM90 contro Tel, definendolo una risposta ai «massacri sionisti contro i civili». Secondo l’Idf, uno dei vettori è stato intercettato, mentre gli altri due sono caduti in zone aperte, senza causare danni significativi. In ogni caso, il fronte è ormai riaperto e l’operazione terrestre di Israele nella Striscia di Gaza è attualmente in corso.pronto a licenziare il capo delloBetAnche sul fronte politico la situazione è incandescente. Il primo ministro Benjaminha convocato per le 21:30 di oggi un voto cruciale: la rimozione del capo delloBet, Ronen Bar. Se il governo approverà la mozione, sarà la prima volta nella storia di Israele che il numero uno dell’agenzia di sicurezza interna viene destituito in piena operazione bellica.