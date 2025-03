Panorama.it - Missile lanciato dallo Yemen, sirene a Tel Aviv e Gerusalemme

Leggi su Panorama.it

I jihadisti Houthi dellohanno rivendicato il lancio avvenuto questa notte di unbalistico contro Israele, dichiarando che il proiettile, denominato Palestine-2, aveva come obiettivo l’aeroporto Ben Gurion di Tel. Tuttavia, secondo l’esercito israeliano, ilè stato intercettato e abbattuto dalla loro aeronautica militare prima di entrare nello spazio aereo del Paese. Le Forze di Difesa israeliane hanno inoltre comunicato che «lesono state attivate in conformità al protocollo», probabilmente a causa del rischio di caduta di detriti. Per la prima volta in due mesi, led’allarme sono risuonate questa mattina a Be'er Sheva, Dimona, Yeruham, Nevatim, Segev Shalom, Tel Sheva e altre località vicine, ae nelle aree circostanti. Nasruddin Amer, un alto funzionario Houthi, su X ha rivendicato l’azione: «Abitanti di Gaza, non siete soli; Allah è con voi e noi siamo con voi.