Mirian Trevisan: "Io, vittima di un amore tossico. Mio padre è morto mentre ero sotto i ferri"

Sono lontani i tempi in cui ballava spensierata insieme a centinaia di coetanee nello show Non è la Rai:oggi è una splendida 52enne, ma dietro il suo sorriso si celano diversi drammi e situazioni difficili. Lo ha raccontato la stessa showgirl a Monica Setta nel salotto di Storie di donne al bivio: nella puntata in onda mercoledì 26 marzo su Rai 2 in seconda serata,a si aprirà sulla scomparsa dell’amato papà e su unche l’ha vista fragile e manipolata.parla della morte del papàUn’intervista a tutto tondo in cui ha mostrato anche il suo lato più fragile: ospite di Monica Setta nello show Storie di donne al bivio,ha ripercorso alcuni momenti particolarmente dolorosi vissuti negli ultimi anni. Su tutti, la morte dell’adorato papà Loris, scomparso nel 202o: “Miosenza che neanche potessi salutarlo o tenergli la mano, perché,lui se ne andava, io eroe rischiavo di morire” ha raccontato la showgirl.