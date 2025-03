Iltempo.it - MIM e ASPERA, firmato oggi il Protocollo d'Intesa: eventi formativi sul rispetto

È statoild'tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) e l'Associazione per l'Educazione alAltrui (). L'accordo mira a promuovere azioni educative e formative rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per sensibilizzare sulle tematiche delreciproco, della prevenzione della violenza e della promozione di relazioni interpersonali basate sul dialogo e sulla non discriminazione. L'iniziativa, resa possibile grazie all'impegno della Senatrice Tilde Minasi, ha visto la firma del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara, e della Presidente die dell'Unione Nazionale Vittime, Dott.ssa Paola Radaelli. «Questa collaborazione segna un passo fondamentale nella costruzione di una cultura delall'interno delle scuole», ha dichiarato la Presidente Paola Radaelli.