MillenniuM, arriva negli store online e nelle librerie il numero sul "cattivismo" in politica. Intervista esclusiva a Dugin

su Amazon,altriil nuovodi, il mensile diretto da Peter Gomez. Nel, disponibile in libreriada venerdì 21 marzo,propone una lungaad Aleksandr, il principale ideologo della Russia di Putin (leggi un estratto) e cerca di rispondere a una domanda: come maiultimi annidemocrazie tendono a vincere i “cattivi”, vale a dire personaggi come Trump, Milei, Bolsonaro, nonché i leader delle destre europee?Roberto Festa si addentra nell’ideologia di Elon Musk, Gabriella Saba scrive un corposo ritratto di Nayib Bukele, il presidente del Salvador che ha reso sicuro uno dei Paesi più pericolosi del mondo. Facendo, ovviamente, il cattivo: i membri delle gang sono stati arrestati in massa senza troppe garanzie, e il presidente ha costruito il Cecot, un’inquietante ed efficiente megaprigione da 40 mila posti, dove ora Trump invia persino i detenuti statunitensi della gang venezuelane.