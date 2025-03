Ilgiorno.it - Milano-Sanremo, sale la febbre. La presentazione delle squadre con una festa in piazza

Strade chiuse e sosta vietata per consentire lo svolgimento dell’edizione numero 116 della. Tutto pronto a Pavia per accogliere la Classicissima di Primavera che partirà ancora una volta da Pavia alle 10,15 di sabato per tagliare il traguardo nella città dei fiori dopo 289 chilometri percorsi. In città diverse vetrine a tema accolgono i tifosi, ma per consentire il passaggio dei 175 corridori con al seguito un convoglio di 120 automezzi tra auto e moto ufficiali, in alcune strade saranno vietati transito e sosta. In occasione della corsa, sabato dalle 6 alle 13 sarà sospesa la circolazione in corso Strada Nuova, corso Cavour eItalia che già sono zone a traffico limitato, fino alle 12 anche inCastello, viale Giacomo Matteotti e via Cesare Ferreri. Divieto di transito pure in via Santa Maria alle Pertiche, corso Cairoli, viale Angelo Gilardelli, via Torquato Tasso, via Torretta, via Vigentina, viale Certosa, viale Brambilla, rondò dei Longobardi, viale Trieste, viale Damiano Chiesa,Dante Alighieri, viale Cesare Battisti,le della Minerva, viale della Libertà, ponte della Libertà, via Giulietti e via Bramante.