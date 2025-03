Oasport.it - Milano-Sanremo femminile 2025: il percorso ai raggi X. La Cipressa e il Poggio per il gran finale

Leggi su Oasport.it

Gli appassionati italiani, e non solo, potranno vivere un sabato didi emozioni con due corse che preannunciano spettacolo edi emozioni. Insieme all’edizionedella Classicissima di primavera è infatti in programma la versionedella, competizione che prenderà il via poche ore prima di quella maschile.La gara, partenza prevista sabato alle 10:40, prenderà il via da Genova per arrivare, dopo 156 chilometri, a. Se si eccettuano i primi chilometri di gara le donne si misureranno sullo stessodella corsa maschile (ovvero gli ultimi 137,7 chilometri) fino alla picchiata verso Via Roma che decreterà la prima vincitrice della rinata Classicissima.Un tracciato in prevalenza pianeggiante si vivacizzerà nelproponendo, in rapida sequenza, cinque salite in una cinquantina di chilometri.