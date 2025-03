Sport.quotidiano.net - Milano-Sanremo 2025, Philipsen ci sarà nonostante l’incidente: "Sono felice"

Roma, 20 marzo– Prima il brivido di ieri in occasione della caduta occorsa alla Nokere Koerse, vinta da Nils Eekhoff davanti a Matteo Moschetti, e poi il sospiro di sollievo odierno: il vincitore in carica Jasperpresente alla. Le condizioni e le dichiarazioni diIn realtà, già nella tarda serata di ieri le nubi si stavano dipanando dalla vicenda, con le conseguenze peggiori, su tutte le fratture, che erano state escluse dai primi rilievi. Restava però un bel punto interrogativo sulla partecipazione del belga alla Classicissima a causa dei forti dolori, specialmente al lato destro del corpo, da verificare nel prosieguo del tempo. A quanto pare, al netto di qualche abrasione e di qualche punto di sutura, in casa Alpecin-Deceuninck si può tirare un bel sospiro di sollievo in vista di sabato, come confermato innanzitutto da un comunicato stampa.