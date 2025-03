Oasport.it - Milano-Sanremo 2025: il percorso ai raggi X. Partenza da Pavia, Cipressa nodale, Poggio decisivo?

Leggi su Oasport.it

Passo del Turchino,sono nomi che ormai fanno parte da tempo immemore della storia del ciclismo e che semplicemente fanno pensare subito ad una sola cosa, la. Sabato va in scena l’edizione numero 116 della Classicissima di Primavera. Una corsa entrata nel mito, nella leggenda, con una parte finale sempre imprevedibile ed emozionante. Ci sarà l’attacco sullao si aspetterà il? Arrivo in solitaria o volata di gruppo su Via Roma?Per il secondo anno consecutivo la corsa parte da, attraversando poi anche la Certosa. Da quel momento ilseguirà i fiumi Ticino e Po, con il passaggio da Tortona e dunque l’ingresso in Piemonte. Da quel momento si viaggia verso Novi Ligure con il primo snodo della corsa, visto che si scala il Passo del Turchino, un lungo tratto in leggera salita, ma dove qualche squadra potrebbe anche tenere un’andatura alta per cominciare a mettere fatica sulle game ai velocisti.