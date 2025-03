Liberoquotidiano.it - Milano, proteste dei precari all'Università Bicocca

all'didove giovani ricercatori e studenti si sono riuniti di fronte all'ateneo per protestare contro ilato, in occasione della giornata nazionale dellepromossa dalla CRUI, Conferenza dei rettori delleitaliane. La mobilitazione, chiamata dal movimento Assembleaa, è una protesta contro laetà, i tagli agli atenei e contro la riforma Bernini. Il corteo ha aspettato la rettrice dell'Giovanna Iannantuoni per chiedere un confronto. "Io vi ascolto, ma sappiate che ho anche tanti ragazzi che sono esattamente nella vostra situazione che la pensano in maniera diversa da voi. Il contratto di ricerca c'è, noi lo implementeremo, vediamo a livello nazionale. Il contratto di cui parlate non c'è, è bloccato in Senato, gli altri contratti del cosiddetto 'preruolo' non ci sono", ha spiegato la rettrice ai manifestanti.