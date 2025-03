Thesocialpost.it - Milano, incendio all’Ortomercato: fiamme nella notte

Leggi su Thesocialpost.it

, unha interessato una vasta area dell’Ortomercato di, uno dei principali centri di distribuzione agroalimentare della città. Fortunatamente, non si registrano feriti.Le, divampate per cause ancora in fase di accertamento, sono state domate grazie al tempestivo intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco. Il rogo ha generato un’alta colonna di fumo, ben visibile da diverse zone della città, suscitando preoccupazione tra i residenti.Le autorità hanno monitorato attentamente la situazione e, secondo le prime rilevazioni, non vi sarebbero rischi di contaminazione dell’aria. “L’è stato contenuto e al momento non risultano livelli critici di inquinamento”, hanno dichiarato i tecnici ambientali intervenuti sul posto.L’area colpita è stata messa in sicurezza e sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’