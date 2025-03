Ilgiorno.it - Milano, fotografo derubato ritrova l’attrezzatura grazie ai social: il ladro teneva in casa droga e una serra di marijuana

– Una semplice pausa caffè si era trasformata in un incubo per unmilanese, vittima di un furto lo scorso 17 febbraio. L’uomo aveva parcheggiato la sua auto in via Pirelli prima di uno shooting, ma al suo ritorno aveva trovato il bagagliaio forzato efotografica, del valore di 4mila euro, scomparsa. Obiettivi, lenti, cavalletti e apparecchi professionali erano stati rubati. Annuncio sospetto e indagini Ilaveva pubblicato un annuncio su alcune pagineutilizzate dai professionisti del settore e qualche settimana dopo, una segnalazione lo aveva portato a notare un annuncio sospetto: le immagini mostravano apparecchiature molto simili alle sue. L’uomo ha subito contattato gli agenti del Nucleo investigativo della Polizia locale di, che hanno avviato le indagini.