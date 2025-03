Rompipallone.it - Milan, sirene inglesi per il rossonero: assalto in estate

Ilpotrebbe perdere un elemento importante nel corso della prossima sessione di calciomercato estivoSarà un’lunga e rovente in casa. La stagione che sta ormai per tirare le somme non è stata certo da incorniciare e salvo un filotto di vittorie da capogiro, accompagnato magari da qualche passo falso delle dirette concorrenti, i rossoneri difficilmente rivedranno la Champions League, che al momento dista sei punti. Un traguardo che, per una squadra con il pedigree del Diavolo, sa di sogno proibito in questo 2025.Più alla portata invece una qualificazione in Europa o Conference League: un piazzamento lontano anni luce dalle aspettative di inizio anno. A pesare come un macigno è stato il cambio in panchina: l’esonero di Paulo Fonseca e l’arrivo di Sérgio Conceição hanno scosso l’ambiente, ma non abbastanza da raddrizzare del tutto una barca che per mesi è sembrata andare alla deriva.