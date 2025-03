Tvplay.it - Milan, ora non ci sono dubbi: sarà lui il successore di Conceicao

Ilha individuato l’adeguato erede di, che verrà lasciato libero di trovarsi una sistemazione alternativa. Firma vicina.Ha le idee chiare il, in merito alle prime mosse di piazzare per tornare competitivo ad alti livelli. Per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, in pole position risulta esserci Fabio Paratici. I contatti siintensificati nelle ultime ore, consentendo alle parti di avvicinarsi in maniera concreta alla fumata bianca. La squalifica per il caso plusvalenza, in tal senso, non rappresenta un problema: Gerry Cardinale e l’amministratore delegato Giorgio Furlani, infatti, stanno valutando l’idea di assegnare al manager, fino al 20 luglio, il ruolo temporaneo di consulente per poi concedergli, una volta terminato il periodo di sospensione, pieni poteri.