Milan, il rinnovo è in stand-by: svelata l'alternativa possibile

Il giocatore rossonero potrebbe salutareo nel mercato estivo, c’è già un’ipotesi per ilsostituto.Dopo l’eliminazione in Champions League e le tre sconfitte consecutive in campionato, ilè tornato a vincere contro Lecce e Como. Due gare complicate, nelle quali i rossoneri sono stati chiamati a rimontare il vantaggio degli avversari. La lotta per il quarto posto, tuttavia, resta complicata: il Bologna dista sei punti, ma nel mezzo ci sono altre quattro squadre che concorrono per lo stesso obiettivo.Sergio Conceicao dovrà sfruttare la pausa nazionali per rimettere a posto le idee e preparare la trasferta delicata a Napoli. La squadra di Antonio Conte deve vincere se vuole continuare a sognare lo scudetto e, dunque, l’impegno sarà sicuramente ostico per i rossoneri. Nel frattempo, la dirigenza comincia a pensare alla prossima stagione e alle varie possibilità del mercato estivo.