Calciomercato.it - Milan, il grande ex ‘annuncia’ Allegri: “Max ha un bel vantaggio”

L’ex allenatore della Juventus è uno dei candidati forti per tornare sulla panchina del ‘Diavolo’ nella prossima stagioneIlè destinato a cambiare di nuovo volto nella prossima stagione. Conceicao a giugno concluderà la sua breve esperienza alla guida del ‘Diavolo’ e c’è un nome forte per rimpiazzare il portoghese.Massimiliano(LaPresse) – Calciomercato.itMassimilianoè uno dei nomi al vaglio della dirigenza di Via Aldo Rossi e nei giorni scorsi ci sarebbero stati i primi contatti tra le parti. L’ex Juventus sabato scorso era a Monza ad assistere al match tra i padroni di casa e il Parma, ospite di un monumento della storia rossonera come Adriano Galliani. Facile che si sia parlato anche dicon l’attuale Ceo brianzolo, che nell’estate 2010 portò(all’epoca allenatore del Cagliari, ndr) alsalto alla guida del ‘Diavolo’ insieme ad Ariedo Braida.