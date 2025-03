Dailymilan.it - Milan, da Mike Maignan a Santiago Gimenez: ecco gli impegni dei nazionali rossoneri

Giornata di partite per i giocatori deldaglideiin nazionaleNella giornata di mercoledì sono iniziati i primicon leper i giocatori, il primo a scendere in campo è stato Francesco Camarda che ha pareggiato per 1 a 1 contro la Lituani nella sfida valevole per le qualificazioni per l’Europeo under 19, l’attaccante ha giocato tutti i 90 minuti senza però riuscire ad incidere.Nella giornata odierna invece sarà il turno della Francia dicon Theo Hernandez che non dovrebbe giocare per il problema al polpaccio, del Portogallo di Rafa Leao e Joao Felix che sarà in trasferta in Danimarca. Anche Tijjani Reijnders sarà protagonista con la sua Olanda nella sfida contro la Spagna. Sempre per la UEFA Nations League, ma per lo spareggio salvezza della categoria A, la Serbia di Pavlovic e Jovic sarà impegnata nella partita di andata in Austria alle ore 20.