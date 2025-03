Rompipallone.it - Milan, addio a Joao Felix: 30 milioni per sostituirlo

Sembra essere ormai chiara la strategia delper: il portoghese è destinato a lasciare i rossoneriArrivato a gennaio tra l’attesa dei tifosi e degli appassionati,ha deluso le aspettative con la maglia del.Nell’ultima sessione invernale di calciomercato, ilsi è mosso per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Sergio Conceicao. Tra i giocatori arrivati alla corte del tecnico di Coimbra c’è stato anche, connazionale e giocatore richiesto direttamente dal trainer del Diavolo. Dopo un ottimo impatto con il gol alla Roma in Coppa Italia, l’ex Benfica e Atletico Madrid è stato protagonista di una serie di prestazioni opache, fornendo solamente un assist in occasione della recente vittoria in rimonta sul campo del Lecce.Il rendimento dell’attaccante portoghese arrivato in prestito dal Chelsea negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato è stato dunque deludente fino a questo momento.