Repubblica.it - Migrante abbandonato in carcere con un tumore terminale, Cucchi: “Nordio e Schillaci spieghino”

Il caso di Ahmed, 52enne egiziano condannato come capitano e uscito di prigione solo perché Riace gli ha aperto le porte, sbarca in Parlamento. Il 28 marzo il paese gli conferirà la cittadinanza onoraria, ma potrebbe non arrivare vivo all’appuntamento