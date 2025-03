Lettera43.it - Migliaia in piazza a Istanbul contro la detenzione del sindaco Imamoglu: arresti e scontri

sono esplose proteste di massa dopo l’arresto delEkrem, principale rivale politico del presidente Recep Tayyip Erdogan.di cittadini hanno sfidato il divieto di manifestare pubblicamente imposto dalle autorità fino al 23 marzo, radunandosi mercoledì e giovedì nelle strade della capitale per denunciare quella che definiscono una «antidemocratica». Per sedare le proteste la polizia ha bloccato le strade principali di, utilizzando manganelli e gas lacrimogenii manifestanti che tentavano di marciare versoTaksim. Inoltre, le autorità hanno arrestato almeno 37 cittadini accusati di aver condiviso contenuti «provocatori» sui social media, e hanno limitato l’accesso a diverse piattaforme online per contenere la diffusione delle proteste.