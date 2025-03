Spettacolo.periodicodaily.com - Mida, Un Nuovo Inizio con “L’Antidoto”

Esce il 21 marzo “”, ilsingolo di, disponibile in presave. Il brano, dal ritmo coinvolgente, descrive come l’amore aiuti a superare paure e insicurezze, regalando una sensazione di libertà.Un Messaggio di Amore e Libertà per, con “”Venerdì 21 marzo, il giovane cantautorepubblicherà il suosingolo, “”, disponibile già in presave qui. Il brano segna un ulteriore passo nella carriera di, un artista che ha già conquistato il panorama musicale italiano con oltre 180 milioni di stream e visualizzazioni su tutte le piattaforme digitali.“” si presenta come un brano dal ritmo coinvolgente, in cuiesplora la tematica dell’amore come cura per le paure e le insicurezze quotidiane. Con parole evocative, descrive la sensazione di essere sospesi su un “tappeto di nuvole”, liberi da ansie e preoccupazioni.