Microsoft Surface Laptop 7ª Gen | il super-portatile AI è scontato di 230€ su Amazon

Ilda 13,8 pollici, nella sua settima edizione, è un Copilot+ PC che porta con sé grande potenza ed efficienza energetica. Con processore Snapdragon X Plus e 16GB di RAM, questo dispositivo è un vero e proprio compagno di lavoro e creatività, pronto a portare a termine qualsiasi compito senza il minimo sforzo. E se si guarda al mercato dei top di gamma, oggi il suo prezzo non è nemmeno così esagerato: su, con lo sconto del 19%, può essere acquistato a 999€, inclusa spedizione.a prezzosu7ª Gen: l'AI accelera lavoro e creatività Grazie al nuovo processore Snapdragon X Plus, questoè - a detta di- più veloce del MacBook Air con chip M3, offrendo un’esperienza fluida e reattiva per ogni attività, dalla produttività quotidiana fino alle applicazioni più avanzate.