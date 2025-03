Ilfattoquotidiano.it - “Michael Jackson abusò di me, mi disse: ‘La tua vita finirebbe se la gente sapesse'”: le nuove rivelazioni di Robson e Safechuck

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“È stato davvero spaventoso. La reazione del mondo intero, i fan arrabbiati di, i media. alcuni possono essere estremamente aggressivi”. Wadee Jamestornano a parlare, a dieci anni dal discusso documentario “Leaving Neverland”, che ha riacceso i riflettori sulle accuse di abusi sessuali a carico di. E lo fanno in un nuovo film, “Leaving Neverland 2: Surviving“, diretto da Dan Reed, che racconta le conseguenze, personali e legali, delle loro denunce.Un documentario che non si concentra solo sulla battaglia legale contro l’eredità del re del pop, ma che scava nell’impatto devastante che le accuse hanno avuto sulle loro vite: minacce, odio da parte dei fan, pressioni mediatiche. “L’enormità di tutto ciò che stava per succedere. era proprio quello che mi spaventava di più”, ricorda, parlando del periodo precedente alla messa in onda del primo documentario.