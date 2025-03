Oasport.it - Miami day 1 e 2: Cinà subito a 1000!

Il palermitano sfrutta nel migliore dei modi la wild card a. Come Sinner a Roma nel 2019,vince il suo primo match in un Mastersa 17 anni. Vi aspettiamo a TennisMania per parlarne in diretta alle 9