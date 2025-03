Meteo Oggi a Roma giovedì 20 marzo

Leggi su Funweek.it

Una giornata di sole e temperature miti attende ini20. Secondo le previsioni di il.it, il cielo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nel pomeriggio e in serata.Temperature in aumentoLe temperature oscilleranno tra una minima di 3°C, registrata nelle prime ore del mattino, e una massima di 16°C, prevista per il primo pomeriggio, intorno alle ore 14:00. Un clima ideale per trascorrere del tempo all'aperto e godersi le prime giornate di primavera.Grazie alle condizionifavorevoli,è la giornata ideale per dedicarsi ad attività all'aperto, come una passeggiata nei parchi, una visita ai monumenti della città o un giro in bicicletta lungo il Tevere.