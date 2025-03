Ilgiorno.it - Metalmeccanici in sciopero: "Ora il rinnovo del contratto"

Dopo le mobilitazioni dei mesi scorsi, UglLodi aderisce allodi 8 ore delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto metalmeccanico per l’intero turno nella giornata del 28 marzo. La protesta mira a riaprire il tavolo delle trattative per ildelcollettivo nazionale di lavoro. Nonostante le richieste dei lavoratori, Federmeccanica e Assistal continuano a bloccare la ripresa delle trattative, negando il diritto alcontrattuale, fondamentale per garantire aumenti salariali e migliorare le condizioni di vita e di lavoro. "In un periodo di forte incertezza economica, ildelè essenziale per tutelare il potere d’acquisto e dare risposte concrete alle esigenze di lavoratrici e lavoratori – sottolinea il segretario provinciale Federico Erba –.