Meta lancia assistente IA nelle sue app in Ue | cos’è e come funziona

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –annuncia l'avvio del lancio graduale diAI, il suobasato sull'intelligenza artificiale, in 60 nuovi Paesi tra cui quelli dell'Ue. Lo comunica l'azienda in una nota, evidenziando che l'espansione del servizio è la più ampia mai realizzata dall'azienda per un prodotto IA e lo renderà disponibile in oltre 100 Paesi .