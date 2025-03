Thesocialpost.it - Meta lancia assistente IA nelle sue app: come funziona e cos’è

ha annunciato l’espansione graduale diAI, il suobasato sull’intelligenza artificiale, in 60 nuovi Paesi, compresi quelli dell’Unione Europea. Questo lancio rappresenta l’ampliamento più significativo mai realizzato dall’azienda per un prodotto AI, portandolo a essere disponibile in oltre 100 nazioni a livello globale.Il servizio sarà attivo “a partire da questa settimana” all’interno delle funzioni di chat delle app di, tra cui Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, con il supporto di sei lingue europee, tra cui l’italiano. “AI sta trasformando il modo in cui le persone interagiscono con il mondo circostante, migliorando le connessioni sociali, abbattendo barriere linguistiche e semplificando le attività quotidiane”, sottolinea l’azienda. Tra lelità principali c’è la possibilità di utilizzare l’chat di gruppo su WhatsApp, chiedendogli supporto nell’organizzazione di eventi, nella pianificazione di viaggi o nella risoluzione di discussioni.