Meta AI arriva in Italia | cos' è e come funziona

A un anno e mezzo dalla sua presentazione ufficiale durante l’eventoConnect del settembre 2023 a Menlo Park, in California,AI fa finalmente il suo debutto in Europa,compresa. La nuova intelligenza artificiale sarà integrata nelle principali app di messaggistica istantanea di, ovvero WhatsApp, Messenger e Instagram, offrendo agli utenti un assistente virtuale direttamente all’interno delle piattaforme che usano ogni giorno. Cos’èAI e cosa può fare Attualmente,AI si basa sul modello di intelligenza artificiale open source Llama 3.2 e, per il momento, le sue capacità sono limitate alla generazione di testo.All'interno delle varie app, gli utenti potranno utilizzare il chatbot per scrivere o modificare testi, ottenere informazioni o ricevere suggerimenti. Il suomento è quindi simile a quello di altri chatbot basati su IA generativa,ChatGPT di OpenAI o Gemini di Google.