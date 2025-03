Quotidiano.net - Meta AI approda in Europa: ecco cosa farà l'intelligenza artificiale sui social

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 marzo 2025 - Novità da: la compagnia madre di Instagram, Facebook e Whatsapp ha annunciato il lancio diAI, il suo assistente basato sull', in 60 nuovi paesi tra cui quelli dell'Unione Europea a partire da questa settimana, più di un anno dopo il debutto negli Stati Uniti. Questa operazione porterà il servizio a essere disponibile in oltre 100 paesi a livello globale, rendendola la più ampia implementazione di un prodotto AI mai realizzata dall'azienda. In una nota viene evidenziato cheAI sarà integrato nelle app del gruppo, tra cui Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, e supporterà sei lingue europee, incluso l'italiano. Presentato per la prima volta nel settembre 2023 negli Stati Uniti,AI ha già raggiunto 700 milioni di utenti mensili.