Messinatoday.it - "Messina Città Inclusiva", l'appuntamento al Palacultura per dire no al razzismo

Leggi su Messinatoday.it

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, che ricorre il 21 marzo, l’UNAR promuove anche quest’anno la Settimana di azione contro il, con l’obiettivo di realizzare in tutto il territorio nazionale attività di sensibilizzazione e.