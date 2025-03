Napolipiu.com - Mertens è napoletano «Cerimonia il 6 giugno poi la festa a Posillipo»

Leggi su Napolipiu.com

il 6poi la»">NAPOLI – Il legame tra Driese Napoli è sempre stato speciale, e presto avrà un riconoscimento ufficiale. Il 6, l’ex attaccante azzurro riceverà la cittadinanza onoraria nel corso di unaal Maschio Angioino, nella Sala dei Baroni, la stessa che ha ospitato Luciano Spalletti dopo la vittoria del terzo scudetto del Napoli.Come riportato da Luigi Roano su Il Mattino, il conferimento della cittadinanza onoraria aera stato deliberato già tre anni fa dal sindaco Gaetano Manfredi, ma per vari motivi burocratici e di calendario non si era mai concretizzato. Ora, con il calciatore pronto a ritirarsi dal calcio professionistico al termine della stagione con il Galatasaray, è arrivato il momento giusto per celebrare il belga, che per i tifosi partenopei è da tempo “Ciro”