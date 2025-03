Spazionapoli.it - Mercato Napoli, super offerta da 20 milioni: svelato il retroscena

Calcio, spunta la grandedi De Laurentiis per il talento di Serie A: è già arrivata la risposta del suo club. Il retroscena e le ultime novità.al lavoro su più fronti per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Se l’esito della lotta Scudetto è ancora incerto, una delle sicurezze della squadra di Conte, a meno di clamorosi stravolgimenti, è il piazzamento in zona Champions League al termine del campionato. Una probabilità che, insieme a molti onori, obbliga a degli oneri il presidente De Laurentiis.L’addio di Kvaratskhelia, per esempio, non è stato ancora colmato a dovere. Okafor non convince e sembra palese la necessità di investire ulterioriper rinforzare la corsia sinistra dell’attacco. Proprio per quel reparto spunta un retroscena di calciosu un obiettivo degli azzurri.