Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Manna punta il suo pupillo: lo aveva portato lui alla Juventus

Novità di calcioa sorpresa:avrebbeto un suo vecchio, chescoperto lui ai tempi della.Ilcontinua a programmare il prossimo calcio. Le due priorità del club sembrano essere un colpo per la difesa e uno per l’attacco. Sotto il primo piano,sembra essersi già mosso in modo concreto chiudendo anticipatamente il colpo Marianucci, come confermato anche dal suo agente.Nel reparto difensivo dovrebbe però arrivare anche un alto innesto. Si è tanto chiacchierato di Solet e Beukema, ma sanche un vecchiodisu Huijsen: l’indiscrezioneSecondo quanto rida Ciro Venerato per Rai Sport, ilstarebbe infatti sondando anche Dean Huijsen. Trasferitosi quest’estate dal Bournemouth, a portarlo in bianconero era stato proprio l’attuale ds azzurro