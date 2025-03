Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Manna ci aveva provato: l’indiscrezione

Il direttore sportivo azzurro l’messo nel mirino, poi sfumò tutto: la rivelazione racconta i retroscena deldel.Che ilstia cercando nuovi innesti per rinforzare il reparto difensivo non è un mistero. Rafa Marin praticamente mai utilizzato da Antonio Conte e Juan Jesus ormai verso i 34 anni costringono la dirigenza azzurra a muoversi sul. E in realtà Giovannisi era già guardato intorno fin dai primi giorni dal suo arrivo a. Uno dei primi nomi nella testa del direttore sportivo fu un difensore che poi ha intrapreso una strada diversa.Si tratta di Radu Dragusin, rumeno classe 2002 che nel gennaio del 2024 si è trasferito al Tottenham per circa 25 milioni di euro. Dragusin è ora fermo ai box per la rottura del legamento crociato, accusata ad inizio febbraio nel corso della gara di premier League contro il Brentford.