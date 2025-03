Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Billing verrà riscattato dal club azzurro: le cifre

Il centrocampistaha convinto Antonio Conte, ilpartenopeo vuole confermarlo: pronto il riscatto.La dirigenza delsta lavorando a ritmo serrato con un obiettivo chiaro: mettere a punto la squadra per la prossima stagione. È un momento cruciale per ilpartenopeo, che deve affrontare diverse sfide, sia in campo che fuori. Se da un lato la ricerca di un nuovo difensore è ormai un tema caldo, sotto i riflettori di tifosi e addetti ai lavori, dall’altro ci sono nodi da sciogliere in più reparti. Tra questi, spicca la situazione di Philip, un nome che sta facendo parlare e che potrebbe rivelarsi una carta vincente per il futuro.Philip: il futuro del centrocampo delArrivato adurante ilinvernale, il centrocampista danese classe 1996 ha avuto finora poche occasioni per mettersi in mostra, con sole tre presenze all’attivo.