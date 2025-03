Juventusnews24.com - Mercato Juventus, un altro big in bilico: futuro legato a Thiago Motta? Cosa filtra in vista della prossima stagione. Ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, big in? Lenovità indel calcioestivoCome riferito dal QS, la permanenza alladi Randal Kolo Muani dipenderà anche dall’allenatore. Il centravanti francese, voluto espressamente da, potrebbe non essere confermato dopo i sei mesi in prestito dal PSG. Anche il suoè ora in.QUOTE ITALIA GERMANIA – Una classica del calcio europeo e mondiale per questo quarto di finale di andata di Nations League. L’Italia di Spalletti incrocia la Germania a San Siro. La quota 0.5 GOL TOTALI (almeno un gol segnato nella partita) è data a 8 invece che a 1.03 da Lottomatica grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.