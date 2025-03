Juventusnews24.com - Mercato Juventus, tre colpi low cost per l’estate 2025: i bianconeri proveranno a portarne a Torino almeno uno. I nomi

di RedazioneNews24, trelowper: la dirigenza bianconera proverà auno senza Champions. IIn caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League ilper forza di cose non potrà permettersidi teatro, e per una questione di appeal e per una questione ecoca.Per questo motivo sono stati individuati tre soluzioni lowper rinforzare la rosa con uno scenario di questo tipo: si tratta del difensore Coppola del Verona, del terzino Mosquera del Valencia e del centrocampista Frendrup del Genoa.