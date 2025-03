Juventusnews24.com - Mercato Juve: da Kalulu a Kolo Muani, passando per Renato Veiga e Conceicao. Il punto sui riscatti

di RedazionentusNews24: daper. Ilsuidei calciatori attualmente in prestito a TorinoL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio ai giocatori attualmente in prestito allae per i quali la società dovrà decidere come operare in vista delle prossime stagioni.Il riscatto didal Milan è pressoché scontato e verrà finalizzato, mentrequasi certamente rientrerà a Londra. Più incerte le posizioni di: per il primo sarà fondamentale il finale di stagione, mentre per il portoghese fattore chiave sarà la Champions League.