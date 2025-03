Calciomercato.it - Mercato Inter: nuovo attaccante, affare sbloccato da Parma

Leggi su Calciomercato.it

Walzer degli attaccanti in Serie A per il prossimo: nel parla il Corsport questa mattina coinvolgendo le punte più importanti del nostro campionato, attenzionati dalle grandi squadre,e Napoli su tutte.Mentre gli stadi in silenzio in giro per l’Italia ci ricordano che si avvicina il weekend della sosta per la Nazionali (e quindi niente campionato), gli scouti e i dirigenti sportivi continuano spediti nel loro lavoro.e Napoli in particolare cercano undi prospettiva nel prossimo: qualcuno forte, che abbia una grande futuro davanti a sé, ma che nel caso arrivasse la panchina non farebbe troppe storie, almeno la prossima.Questa mattina il Corriere dello Sport parla in particolare di Lorenzo Lucca e Ange-Yoan Bonny in otticae Napoli. I due attaccanti fino a questo momento hanno un ruolino di marcia di tutto rispetto, soprattutto per quel che riguarda il bomber ex Pisa.