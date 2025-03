Internews24.com - Mercato Inter, il club nerazzurro ha scelto Castro! Il piano per arrivare all’attaccante del Bologna

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilha! Ilperdel, nome in cima alla lista dei desideriCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull’obiettivo del calcio, Santiago- «tenta sempre di più l’, che ha già messo in conto di fare un investimento in attacco dopo il Mondiale per. Sull’argomento la società ha gerarchie abbastanza chiare. Osserva conesse la crescita di Lorenzo Lucca a Udine, ma il preferito della lista resta pur sempre il bolognese che qualche veggente in patria ha già battezzato Lautarito . Proprio il capitano di Simone Inzaghi è l’attrattore più potente per il connazionale, pronto al salto triplo di carriera (e di guadagno). Santiago a Milano verrebbe anche a piedi, e pazienza se davanti a lui troverebbe quel monumento chiamato ThuLa: è un mausoleo che, almeno nel breve, nessuno potrebbe mai spostare.