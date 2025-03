Napolipiu.com - Mercato e futuro: Napoli all’opera per il grande salto

Leggi su Napolipiu.com

per il">– Antonio Conte ha le idee chiare, e ilsegue la sua visione. Il tecnico azzurro non ha mai nascosto la necessità di una programmazione solida, e dopo le sue dichiarazioni sulle infrastrutture, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di accelerare. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo centro sportivo a Castelvolturno, con 12 campi e una foresteria, un’iniziativa fondamentale considerando che l’attuale struttura sarà abbandonata nel 2026.Come riportato da Raffaele Auriemma su Tuttosport, il tecnico salentino sta lavorando fianco a fianco con il ds Giovanni Manna per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.Difesa da rifondare: Gatti e Marianucci nel mirinoIl primo reparto a subire una rivoluzione sarà la difesa.