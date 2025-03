Ilgiorno.it - Melzo, agricoltori in trasferta dall’hinterland a Parma: “Diciamo no al cibo sintetico”

– Fra i 20milain arrivo da tutta Italia che ieri hanno invaso le strade di, c’era anche un’importante delegazione. Una manifestazione per chiedere all’Europa “la difesa della salute dei cittadini” “e di fare chiarezza sui cibi prodotti in laboratorio”. Sei i pullman partiti da Milano, Lodi e Monza Brianza. La delegazione interprovinciale era guidata dal presidente Alessandro Rota e dal direttore Umberto Bertolasi insieme a tutti i segretari di zona. Meta del corteo, Efsa, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare. “È stata una giornata importante - dice Sergio Meroni, titolare con i fratelli di un’azienda agricola con agriturismo a Pessano con Bornago - in cui il mondo agricolo italiano ha voluto ribadire con forza la necessità di conoscere fino in fondo come nascono i cibi cellulari e, soprattutto, che effetto potranno avere nel tempo su tutti noi”.